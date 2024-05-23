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В Омске создадут новый индустриальный парк "Т7"

23 мая 2024, 11:00 207 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Коммерсантъ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Индустриальный парк «Т7» будет создан в Центральном округе Омска. В его создание будет инвестировано 200 млн руб., вложения резидентов оцениваются в 1,5 млрд руб., сообщает губернатор региона Виталий Хоценко.

В период с 2024-го по 2026 год планируется реконструкция и модернизация очистных сооружений, лаборатории, электроцеха, насосной станции и корпуса для резидентов. Также будут построены административно-производственные и офисные корпуса, склад и литейный цех.

«Благодаря новому индустриальному парку будет создано около 300 рабочих мест»,— прокомментировал глава региона.

В прошлом году власти Омской области сообщили о создании промышленного парка на площадке выпускающего военную технику завода «Омсктрансмаш» (входит в структуру концерна «Уралвагонзавод»). Проект позволит привлечь федеральные средства на модернизацию предприятия и реконструкцию цехов, заявил Виталий Хоценко. Также его реализация даст возможность привлечь резидентов и повысить доходную часть АО «Омсктрансмаш».

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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