Воронежское АО «Лискимонтажконструкция», крупный производитель труб большого диаметра для проекта мирового уровня «Сила Сибири», реализует проект по модернизации и обновлению материально-технической базы стоимостью 1,5 млрд руб. Эти средства предусмотрены для производства емкостного и блочно-модульного оборудования. В планах — вложение еще не менее 10 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев во время отчета о результатах деятельности правительства региона в 2023 году в облдуме.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал о том, что воронежскую «Лискимонтажконструкцию» приобрел топ-менеджер «Газпрома». Предприятие выкупил у основателя Николая Белоконева в интересах госкорпорации ее топ-менеджер Алексей Кахидзе. Завод планировалось модернизировать под выпуск оборудования в том числе для производств СПГ, которые «Газпром» анонсировал в регионе. Эксперты оценивали сделку примерно в 10 млрд руб., отмечая, что предприятие могло быть продано основному клиенту с большой скидкой из-за «стагнации» на трубном рынке.

Вячеслав Запорожец