В Самаре на базе ОДУ Средней Волги состоялось совещание технических руководителей энергокомпаний Средней Волги и их филиалов, на котором были подведены итоги прошедшего отопительного сезона и намечены задачи по подготовке к отопительному сезону 2024/2025 годов. Также обсуждались актуальные вопросы развития ОЭС Средней Волги и аварийность на объектах электроэнергетики.

В мероприятии приняли участие руководители ОДУ Средней Волги, филиала ПАО «Россети» – МЭС Волги, ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «Сетевая компания», АО «Татэнерго», АО «ТГК-16», филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция», филиалов ПАО «РусГидро» «Жигулевская ГЭС», «Саратовская ГЭС» и «Чебоксарская ГЭС».

С докладом о развитии ОЭС Средней Волги выступил директор по развитию технологий диспетчерского управления Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги Виталий Проскурин. Он доложил о текущей и прогнозной динамике электропотребления, рассказал о необходимых мероприятиях по развитию электрических сетей и объектов генерации, отдельное внимание докладчик уделил вопросам цифровой трансформации отрасли, в том числе использованию современных технологий для повышения наблюдаемости объектов электроэнергетики энергообъединения.

Об аварийности на объектах электроэнергетики, результатах мониторинга гололедообразования в операционной зоне ОДУ Средней Волги рассказал директор по контроллингу ОДУ Средней Волги Станислав Гордеев. Он отметил высокий уровень подготовки субъектов электроэнергетики к прошедшему отопительному сезону и устойчивый многолетний тренд на снижение аварийности в операционной зоне филиала Системного оператора. В ходе доклада Станислав Гордеев также рассказал об особенностях и причинах аварийности в электросетевых и генерирующих компаниях, особо подчеркнув важность разработки субъектами электроэнергетики противоаварийных мероприятий.

В докладе директора по управлению режимами – главного диспетчера Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги Алексея Гущина был затронут широкий круг тем. Он рассказал о мероприятиях, обеспечивающих реконструкцию, модернизацию, ввод в работу объектов электроэнергетики и устройств РЗА в 2024 году, остановился на вопросах формирования, поддержания в актуальном состоянии, раскрытия и предоставления цифровых информационных моделей и перспективных расчетных моделей. Алексей Гущин также сообщил об изменении перечня предоставляемой в АО «СО ЕЭС» информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и акцентировал внимание участников на требованиях нормативных правовых актов и нормативно-технической документации в области РЗА. Кроме того, он рассказал о реализации проектов дистанционного управления оборудованием объектов электроэнергетики и внедрении системы доведения плановой мощности (СДПМ), а также внедрении и развитии технологии СМЗУ в ОЭС Средней Волги.

В свою очередь представители энергокомпаний ОЭС Средней Волги выступили с докладами об итогах прохождения отопительного сезона 2023/2024 годов и задачах по подготовке к предстоящему отопительному сезону.

«Участники проявили высокий интерес к обсуждаемым в рамках совещания темам, особенно к вопросам, которые касаются порядка раскрытия цифровых информационных моделей и области РЗА. В целом хочу отметить активное участие в дискуссии представителей всех эксплуатирующих организаций, что показывает их заинтересованность в диалоге, а значит и развитии энергосистем Средней Волги», – подчеркнул Алексей Гущин.

Подводя итоги совещания, заместитель генерального директора ОДУ Средней Волги Дмитрий Гребенников отметил: