За минувшую рабочую неделю сотрудники Оренбургского производственного отделения филиала ПАО «Россети Волга»-«Оренбургэнерго» привели в порядок трансформаторную подстанцию в садовом обществе «Газовик», находящуюся на балансе предприятия. Энергетики заменили силовой трансформатор, выполнили ремонт автоматических выключателей.

Кроме того, энергетики восстановили 6 линий электропередачи в пострадавших от паводка районах Оренбурга, Авиагородке, поселках Пригородный и Нежинка, Овчинном городке. В общей сложности установлено 65 опор, перетянуто 2,1 км провода.

Восстановление объектов электрических сетей продолжается: ведется монтаж провода, меняются опоры. На тех участках, где состояние грунта позволяет проводить земляные работы, энергетики планируют завершить ремонты до конца мая.

Во время паводка в Оренбурге и Оренбургском районе было повреждено 23 трансформаторных и распределительных пункта, 87 линий электропередачи напряжением 0,4 – 10 киловольт. В целях безопасности объекты были отключены. В районах, где позволяли условия безопасности, электроснабжения потребителей было переведено на резервные схемы или мобильные электростанции. По мере ухода воды сотрудники предприятия проводили обследование электроустановок, выполняли техническое обслуживание и ремонты. На сегодняшний день отключенной в целях безопасности остается 1 воздушная линия электропередачи в Овчинном городке.