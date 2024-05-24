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IEK запускает марафон прямых эфиров "Сборка электрического щита от А до Я"

24 мая 2024, 13:45 406 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Группа компаний IEK
Авторы и источники / Правообладателям

Подключайтесь, чтобы на примере проекта загородного дома узнать все нюансы сборки вводного распределительного щита — от выбора защитного и коммутационного оборудования по основным характеристикам до его монтажа.

Кроме того, на каждой трансляции будут разыгрывать полезные подарки. Поэтому смотрите онлайн.

Расписание:

#1 Сборка электрического щита от А до Я. Базовое решение. АВ + УЗО.

30 мая, 10:00 по МСК.

#2 Сборка электрического щита от А до Я. Оптимальное решение. АВДТ+УЗО S+РН.

6 июня, 10:00 по МСК.

#3 Сборка электрического щита от А до Я. Премиальное решение. УЗИП+УЗДП+ВР +таймер+фотореле.

13 июня, 10:00 по МСК.

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Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
IEK
6.83

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