Еще три объекта по программе создания мест приложения труда построят в столице. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В Москве построят еще три объекта по программе создания мест приложения труда», — написал глава города.

Инвесторы возведут логистический комплекс в Краснопахорском районе ТиНАО; административно-деловой комплекс в Левобережном районе САО и общественное здание в районе Коммунарка ТиНАО.

В общей сложности будет создано больше 4,5 тысячи рабочих мест. За четыре года программа охватила практически все районы города. Заключили уже свыше 100 соглашений с инвесторами: в столице появится больше 4,6 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости.