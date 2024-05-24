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Собянин рассказал о строительстве новых объектов по программе создания мест приложения труда

24 мая 2024, 13:15 397 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Информационный Центр Правительства Москвы
Авторы и источники / Правообладателям
Иллюстрация: mos.ru

Иллюстрация: mos.ru

Еще три объекта по программе создания мест приложения труда построят в столице. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. 

«В Москве построят еще три объекта по программе создания мест приложения труда», — написал глава города.

Инвесторы возведут логистический комплекс в Краснопахорском районе ТиНАО; административно-деловой комплекс в Левобережном районе САО и общественное здание в районе Коммунарка ТиНАО.

 В общей сложности будет создано больше 4,5 тысячи рабочих мест. За четыре года программа охватила практически все районы города. Заключили уже свыше 100 соглашений с инвесторами: в столице появится больше 4,6 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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