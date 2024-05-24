Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Еще три объекта по программе создания мест приложения труда построят в столице. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«В Москве построят еще три объекта по программе создания мест приложения труда», — написал глава города.
Инвесторы возведут логистический комплекс в Краснопахорском районе ТиНАО; административно-деловой комплекс в Левобережном районе САО и общественное здание в районе Коммунарка ТиНАО.
В общей сложности будет создано больше 4,5 тысячи рабочих мест. За четыре года программа охватила практически все районы города. Заключили уже свыше 100 соглашений с инвесторами: в столице появится больше 4,6 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости.
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