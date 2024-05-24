В Екатеринбурге восстановят усадьбу начала XX века

Управление государственной экспертизы Свердловской области выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта реконструкции объекта культурного наследия регионального значения «Дом Башуровой». Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

В Екатеринбурге продолжается восстановление памятников культуры. На улице Хохрякова, одной из старейших в городе, восстановят сразу два объекта – Дом Башуровой XX века и Дом Медведева конца XIX века.

Дом Башуровой был построен в 1900 году в духе эклектики с элементами модерна. Особняком владела мещанка Дарья Башурова. В ее усадьбе располагался двухэтажный дом, два флигеля, службы и баня. После революции там находились коммунальные квартиры. Постепенно здание начало обрушаться, а в 1990-е годы оно стало заброшенным.

Сейчас усадьба Башуровой практически полностью разрушена, поэтому работы предполагают возведение здания с нуля. Объект культурного наследия регионального значения восстановят в первоначальном виде с приспособлением к современному использованию, проведут инженерные сети, прилегающую территорию благоустроят.

В восстановленном доме Башуровой разместится ресторан русской кухни.*

Застройщик – АО «Специализированный застройщик «УГМК-Макаровский».

Проектировщик – ООО «Первая архитектурно-производственная мастерская».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.