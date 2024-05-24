В Екатеринбурге восстановят усадьбу начала XX века

Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Управление государственной экспертизы Свердловской области выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта реконструкции объекта культурного наследия регионального значения «Дом Башуровой». Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).
В Екатеринбурге продолжается восстановление памятников культуры. На улице Хохрякова, одной из старейших в городе, восстановят сразу два объекта – Дом Башуровой XX века и Дом Медведева конца XIX века.
Дом Башуровой был построен в 1900 году в духе эклектики с элементами модерна. Особняком владела мещанка Дарья Башурова. В ее усадьбе располагался двухэтажный дом, два флигеля, службы и баня. После революции там находились коммунальные квартиры. Постепенно здание начало обрушаться, а в 1990-е годы оно стало заброшенным.
Сейчас усадьба Башуровой практически полностью разрушена, поэтому работы предполагают возведение здания с нуля. Объект культурного наследия регионального значения восстановят в первоначальном виде с приспособлением к современному использованию, проведут инженерные сети, прилегающую территорию благоустроят.
В восстановленном доме Башуровой разместится ресторан русской кухни.*
Застройщик – АО «Специализированный застройщик «УГМК-Макаровский».
Проектировщик – ООО «Первая архитектурно-производственная мастерская».
*Информация подготовлена на основе открытых источников.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter