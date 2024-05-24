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В Петропавловске-Камчатском появится новый Регазификационный комплекс СПГ

24 мая 2024, 15:30 377 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ростендер
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В Петропавловске-Камчатском построят Регазификационный комплекс СПГ, сообщает RosTender.info.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края принимает заявки на участие в тендере до 10 июня. Начальная цена контракта составляет 13 млрд рублей из средств краевого бюджета.

Объект предназначен для приема регазифицированного природного газа с плавучей регазификационной установки (ПРГУ) и выдачи в сеть газораспределения; для выдачи природного газа в автоцистерны для последующей транспортировки к местам размещения удаленных потребителей; для обеспечение безопасной стоянки ПРГУ у причала при осуществлении грузовых операций; для коммерческого учета газа. Регазификационный комплекс СПГ принадлежит к объектам инфраструктуры морского транспорта. Строительство осуществляется в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами».

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство Нефтегазовая промышленность 

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