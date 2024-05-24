Мастер-план развития Певека в Чукотском автономном округе включает в себя освоение и модернизацию месторождений, замену Чаунской ТЭЦ и создание логистического узла. Эти три направления определены основными, сообщил губернатор Чукотки Владислав Кузнецов.

"Мы видим три основные сегмента развития. Это освоение и модернизация месторождений, это энергетическое снабжение, увеличение атомной чистой энергетики. Также в планах замена Чаунской ТЭЦ, которой в этом году исполнилось 80 лет, будет построена новая арктическая ТЭЦ. И, соответственно, логистический узел, который позволит экспортировать за пределы Чукотки продукты добычи горнорудной отрасли", - сказал он.

Из презентации губернатора следует, что за счет открытия нового порта на мысе Наглёйнын и обновления аэропортового комплекса до 2031 года будет создано 240 рабочих мест. Грузооборот порта составит 1,8 млн тонн.

Среди драйверов развития города Кузнецов также выделил агропромышленный комплекс. Так, в планах на 2026-2028 годы увеличить объем продукции отрасли до 1 тыс. 450 тонн, что позволит на 100% покрыть дефицит. В 2025-2027 годах планируется создание технопарка для малого и среднего бизнеса на площади 6 тыс. кв. м, до 2033 года - строительство нового комплекса жилой застройки общей площадью 50 тыс. кв. м. На 2024 - 2027 года запланирована реализация проекта современной Чаунской больницы.

"Певек - самый северный город Российской Федерации. Это, по сути, входные ворота Чукотского автономного округа с точки зрения логистики. В этой агломерации сосредоточено много промышленных проектов. Певек является логистической базой, здесь рядом сейчас находятся проектные разработки крупнейших месторождений в мире по залежам олова, также в этой зоне находится и строится крупнейший проект по производству меди. Это энергетический центр региона, здесь будет строится терминал порта", - отметил губернатор Чукотки.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.