Долгожданное событие электромонтажного сообщества России — финал VII Открытого чемпионата электриков IEK совсем скоро! Тысячи заявок на участие, сотни участников отборочных туров, семь полуфиналов в разных регионах страны — и наконец мы узнаем имя победителя.

4 и 5 июня 2024 года приходи на выставку «ЭЛЕКТРО 2024» и стань свидетелем грандиозной битвы сильнейших электромонтажников страны по версии IEK! 34 конкурсанта уже доказали своё мастерство в региональных полуфиналах, но победителем станет только один.

И это ещё не всё! Вас также ждут:

Международный чемпионат по перспективным технологиям и навыкам «BRICS Future Skills & Tech Challenge 2024» на параллельной площадке.

Тренировочные соревнования среди электромонтажников-юниоров сборной Москвы по автоматизации.

Масштабная выставка современных комплексных решений от компании IEK GROUP.

Насыщенная деловая программа с выступлениями ведущих специалистов отрасли.

Приходи поболеть за лучших в финале VII Открытого чемпионата электриков IEK!

Когда? 4 и 5 июня 2024 года.

Где? В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» по адресу: Москва, Краснопресненская наб., 14, павильон 2, зал 4 (этаж 1).

Когда? C 10:00 до 18:00.

Для посещения мероприятия необходимо зарегистрироваться как на финал Чемпионата электриков IEK, так и на выставку «Электро-2024». Билет бесплатный.