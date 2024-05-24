Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Долгожданное событие электромонтажного сообщества России — финал VII Открытого чемпионата электриков IEK совсем скоро! Тысячи заявок на участие, сотни участников отборочных туров, семь полуфиналов в разных регионах страны — и наконец мы узнаем имя победителя.
4 и 5 июня 2024 года приходи на выставку «ЭЛЕКТРО 2024» и стань свидетелем грандиозной битвы сильнейших электромонтажников страны по версии IEK! 34 конкурсанта уже доказали своё мастерство в региональных полуфиналах, но победителем станет только один.
И это ещё не всё! Вас также ждут:
Приходи поболеть за лучших в финале VII Открытого чемпионата электриков IEK!
Когда? 4 и 5 июня 2024 года.
Где? В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» по адресу: Москва, Краснопресненская наб., 14, павильон 2, зал 4 (этаж 1).
Когда? C 10:00 до 18:00.
Для посещения мероприятия необходимо зарегистрироваться как на финал Чемпионата электриков IEK, так и на выставку «Электро-2024». Билет бесплатный.
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