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Кто победит в VII Открытом чемпионате электриков IEK? Узнаем 4–5 июня на выставке "Электро-2024"

24 мая 2024, 16:45 299 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Группа компаний IEK
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Долгожданное событие электромонтажного сообщества России — финал VII Открытого чемпионата электриков IEK совсем скоро! Тысячи заявок на участие, сотни участников отборочных туров, семь полуфиналов в разных регионах страны — и наконец мы узнаем имя победителя.

4 и 5 июня 2024 года приходи на выставку «ЭЛЕКТРО 2024» и стань свидетелем грандиозной битвы сильнейших электромонтажников страны по версии IEK! 34 конкурсанта уже доказали своё мастерство в региональных полуфиналах, но победителем станет только один.

И это ещё не всё! Вас также ждут:

  • Международный чемпионат по перспективным технологиям и навыкам «BRICS Future Skills & Tech Challenge 2024» на параллельной площадке.
  • Тренировочные соревнования среди электромонтажников-юниоров сборной Москвы по автоматизации.
  • Масштабная выставка современных комплексных решений от компании IEK GROUP.
  • Насыщенная деловая программа с выступлениями ведущих специалистов отрасли.

Приходи поболеть за лучших в финале VII Открытого чемпионата электриков IEK!

Когда? 4 и 5 июня 2024 года.

Где? В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» по адресу: Москва, Краснопресненская наб., 14, павильон 2, зал 4 (этаж 1).

Когда? C 10:00 до 18:00.

Для посещения мероприятия необходимо зарегистрироваться как на финал Чемпионата электриков IEK, так и на выставку «Электро-2024». Билет бесплатный.

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Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
IEK
6.83

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