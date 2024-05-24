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Основное оборудование Саяно-Шушенской ГЭС стало еще надежней

24 мая 2024, 14:15 392 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО РусГидро
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Фото: ПАО «РусГидро» Саяно-Шушенская ГЭС

Фото: ПАО «РусГидро» Саяно-Шушенская ГЭС

Сотрудники Саяно-Шушенской ГЭС (филиал РусГидро) провели ряд мероприятий, направленных на повышение надежности работы силовых блочных трансформаторов 500 кВ.

В ходе проведения научно-исследовательских работ с привлечением ведущих специалистов ПАО «РусГидро», АО «Институт Гидропроект» – «НИИЭС», ООО «НПФ ЭЛНАП», ООО «ЭДС» были зафиксированы высокочастотные резонансные перенапряжения, возникающие при коммутациях во внешней сети 500 кВ, и негативно воздействующих на изоляцию трансформаторов. Расчетное обоснование параметров технических средств для снижения величины воздействующих перенапряжений было произведено специалистами генерального проектировщика АО «Ленгидропроект».

В настоящий момент все силовые трансформаторы номинальным напряжением 500 кВ оборудованы техническими средствами (RC-цепи), что позволило уменьшить величину воздействующих перенапряжений в 1,5-2 раза и, как следствие, повысить надежность работы основного оборудования СШГЭС.

Главные силовые трансформаторы Саяно-Шушенской ГЭС обеспечивают преобразование напряжения и тока, вырабатываемых генераторами станции, в напряжение и ток линий электропередачи. Каждый из пяти трансформаторных блоков, установленных на СШГЭС, состоит из трех однофазных трансформаторов марки ОРЦ-533000/500. Габариты каждого трансформатора: длина- 8,66 м, ширина - 3,61 м, высота - 5,05м; масса - 235 тонн.

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Метки: РУСГИДРО, САЯНО-ШУШЕНСКАЯ ГЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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