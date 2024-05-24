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"Россети Московский регион" в городском округе Истра ввели в работу новый распределительный пункт 10 кВ

24 мая 2024, 15:45 365 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети Московский регион
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Фото: ПАО «Россети Московский регион»

Фото: ПАО «Россети Московский регион»

«Россети Московский регион» в рамках программы повышения надежности электроснабжения жителей городского округа Истра завершили комплекс технических мероприятий и ввели в существующую схему сети новый распределительный пункт 10 кВ.

В ходе работ специалисты западного филиала построили распределительный пункт 10 кВ и проложили 10,5 км кабельных линий 10 кВ, что позволило разгрузить существующую сеть, а также повысить надежность электроснабжения 12 населенных пунктов и порядка полутора десятков СНТ, где проживает более двух тысяч жителей.

В перспективе это обеспечивает возможность технологического присоединения к электрическим сетям «Россети Московский регион» новых абонентов.

Истра – является одним из динамично развивающихся округов Подмосковья. Из года в год наблюдается стабильное увеличение количества жителей. В этой связи на территории городского округа успешно реализуются программы по повышению устойчивости электроснабжения.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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