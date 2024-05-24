«Россети Московский регион» в рамках программы повышения надежности электроснабжения жителей городского округа Истра завершили комплекс технических мероприятий и ввели в существующую схему сети новый распределительный пункт 10 кВ.

В ходе работ специалисты западного филиала построили распределительный пункт 10 кВ и проложили 10,5 км кабельных линий 10 кВ, что позволило разгрузить существующую сеть, а также повысить надежность электроснабжения 12 населенных пунктов и порядка полутора десятков СНТ, где проживает более двух тысяч жителей.

В перспективе это обеспечивает возможность технологического присоединения к электрическим сетям «Россети Московский регион» новых абонентов.

Истра – является одним из динамично развивающихся округов Подмосковья. Из года в год наблюдается стабильное увеличение количества жителей. В этой связи на территории городского округа успешно реализуются программы по повышению устойчивости электроснабжения.