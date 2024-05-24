Компания «Россети Юг – Волгоград» пресекла деятельность подпольной майнинговой фермы, которая была расположена на территории гаража в Тракторозаводском районе города.

Дистанционный анализ потребления электроэнергии и последовавший за ним рейд выявили несанкционированное подключение гаража к линии электропередачи. В результате выяснилось, что помещение гаража переоборудовали в майнинговую ферму и дополнительная электроэнергия потребовалась для добычи криптовалюты. Согласно акту о бездоговорном потреблении электроэнергии, чёрные майнеры похитили почти 130 тыс. кВт*ч, сумма ущерба составила почти 700 тыс. рублей. В настоящее время в отношении владельца майнинговой фермы проводится проверка и ведется претензионно-исковая работа.

Ранее, в апреле 2024 года, специалисты «Россети Юг» пресекли в Волгоградской области незаконную деятельность ещё трёх майнинговых ферм на территории сельхозпредприятий. Там незадачливые «предприниматели» маскировали характерный шум установки для добычи криптовалют аудиозаписью блеяния овец и крупного рогатого скота. Но даже такой способ не помог скрыть незаконную деятельность, ведь энергетики используют современные средства учёта электроэнергии, дистанционно анализируют потери и вычисляют их очаги.

Помимо очевидного экономического ущерба энергокомпании, нарушители создают угрозу жизни окружающих, нарушая нормальный режим работы энергосистемы.