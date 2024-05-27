На российско-китайском экономическом форуме «АмурЭкспо» заключено соглашение между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компанией «Октет Сервис» об осуществлении деятельности на территории опережающего развития (ТОР) «Амурская».

Церемония подписания состоялась в присутствии губернатора Амурской области Василия Орлова. В ней приняли участие директор КРДВ Амурская Ирина Волкова и исполнительный директор ООО «Октет Сервис» Александр Титов.

Новый резидент ТОР намерен создать к 2025 году многофункциональный железнодорожный терминальный комплекс «Сухой порт Благовещенск», который позволит воспользоваться всеми преимуществами морского порта на суше и нарастить грузопоток между Россией и Китаем через город Благовещенск.

Соглашение о намерении реализовать данный проект в Приамурье было подписано между инвестором, правительством Амурской области и КРДВ в 2022 году в рамках Восточного экономического форума. Инвестиционный проект находится на сопровождении в Агентстве Амурской области по привлечению инвестиций.

«Инвестором проделана большая подготовительная работа для того, чтобы приступить к реализации проекта, – отметила директор регионального института развития Ольга Темченко. – Наши специалисты оказывают инвестору информационно-консультационное содействие в рамках сопровождения по принципу «одного окна».

«Проект «Сухой порт Благовещенск» предполагает создание инфраструктуры для оказания услуг по перевалке контейнеризированных грузов между железнодорожным и автомобильным транспортом для облуживания грузопотока между Россией и Китаем через г. Благовещенск. Помимо этого, он будет оказывать сопутствующие логистические услуги. Предполагается строительство комплекса организационно взаимосвязанных сооружений и технических устройств, предназначенных для выполнения логистических операций, связанных с приемом, погрузкой-разгрузкой, хранением, сортировкой, грузопереработкой различных партий грузов, а также коммерческо-информационным обслуживанием грузополучателей, перевозчиков и других логистических посредников, - рассказал Александр Титов. - Общий объем инвестиций в проект составит более 3,8 млрд рублей. «Сухой порт» займет площадь в 300 гектаров и позволит создать более 100 новых рабочих мест. Ежегодно он сможет принимать и обрабатывать более 1 млн тонн грузов. Планируется, что проект будет реализован в 2025 году».

В мае этого года правительство РФ расширило границы ТОР «Амурская». В нее включили участки в Бурейском, Ивановском и Тындинском муниципальных округах региона. «Сухой порт Благовещенск» планируют создать именно на одном из новых участков ТОР – в Ивановском округе.

«Для обеспечения статуса резидента компании «Октет Сервис» КРДВ под руководством Минвостокразвития России обеспечила расширение границ ТОР «Амурская». В результате сегодняшнего подписания компания получила возможность реализовать важный для региона логистический проект с применением налоговых льгот и административных преференций, которые обеспечит КРДВ. Нулевые налоги на прибыль, имущество, землю, сниженные с 30% до 7,6% страховые взносы в первые годы помогут реализовать инвестиционный проект в намеченные сроки и повысить финансово-экономическую эффективность сухого порта», - подчеркнула Ирина Волкова.

«Сегодня Амурская область является одним из ключевых центров развития российско-китайских торговых отношений и новым транспортным коридором в страны АТР. С учетом высокой загрузки существующих мощностей вопрос о создании новых логистических маршрутов стоит особенно остро. «Сухой порт Благовещенск» свяжет международный автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ с железнодорожной инфраструктурой и позволит создать новый мультимодальный логистический канал», - отметил Василий Орлов.

На ТОР «Амурская» по соглашениям с КРДВ резиденты реализуют 48 проектов с общим объемом инвестиций в размере 1,9 трлн рублей, из них 15 проектов уже успешно выведены на операционную стадию. Создается 9,2 тыс. рабочих мест. Бизнес вложил в развитие региона 1,5 трлн рублей, более 8 тысяч рабочих мест создано.