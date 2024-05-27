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Энергетики повысили надежность электроснабжения социально значимых объектов в Дзержинском

27 мая 2024, 15:45 484 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Специалисты «Мособлэнерго» в Дзержинском произвели ремонт кабельной линии, обеспечивающей резервное электроснабжение канализационно-насосной станции № 2, центрального теплового пункта № 3, детских садов № 4,5,6 и гимназии № 5. Работы производились в мае текущего года на участке КЛ-6 кВ, проходящем на Дзержинской улице.

Протяженность всей линии почти один километр, она проходит между подстанциями РП-3 и ТП-6. ЛЭП в эксплуатации более 10 лет. Чтобы обеспечить качественное электроснабжение потребителей, на одном из участков КЛ специалисты компании заменили кабель и произвели монтаж соединительных муфт. Проведенные работы позволили обеспечить эффективную и надёжную работу линии, снизить риск возникновения внештатных ситуаций в сетях.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем Министерства энергетики и Правительства Московской области», — отметил Евгений Хромушин, Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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