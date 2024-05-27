ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети» объявило конкурс по страхованию имущества. Максимальная цена контракта составляет 1,6 млрд р., страховая сумма — 4,5 трлн р.

Организатором закупки выступает АО «Россети Центр закупок». Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 30 сентября 2025 г. Договор распространяет свое действие на события, имеющие признаки страхового случая, произошедшие с 1 июня 2024 г. до момента окончания действия контракта, следует из документации закупки.

Страхование действует в отношении объектов основных средств и объектов незавершенного строительства, находящихся на балансе страхователя, в том числе в отношении объектов основных средств и объектов незавершенного строительства, созданных в результате строительно-монтажных работ или приобретенных в течение срока действия договора страхования.

Страховой защитой будут обеспечены подстанции, в том числе производственные здания и помещения (включая внутреннюю и внешнюю отделку, инженерное оборудование и коммуникации), энергетические (силовые) машины и другое технологическое оборудование всех типов и всех классов напряжения, силовые автотрансформаторы и трансформаторы, реакторы, линии электропередачи, подводные кабельные линии электропередачи с волоконно-оптическими линиями связи Помимо этого будут застрахованы производственные, административные здания и помещения, не входящие в состав подстанций, включая внутреннюю и внешнюю отделку, инженерное оборудование и коммуникации, и иное имущество, соответствующее критериям, указанным в пункте 1.2.1. технического задания.

Территория страхования — Российская Федерация, кроме Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

Имущество должно быть застрахованы на случай гибели или повреждения в результате наступления любого внезапного и непредвиденного воздействия (страхование «от всех рисков»), следует из конкурсной документации.

Страховая сумма по всему имуществу, подлежащему страхованию в 2024 г., устанавливается в размере не более 4,52 трлн р.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 10 июня. Итоги планируется подвести 26 июня.

ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети» — российская энергетическая компания, основным видом деятельности которой является передача электроэнергии по Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) России. Является дочерним зависимым обществом ПАО «Россети». В этом виде деятельности компания является субъектом естественной монополии. Объекты электросетевого хозяйства компании расположены в 78 регионах. В зоне ответственности ФСК находятся 149 тыс. км высоковольтных магистральных линий электропередачи и 889 подстанции общей мощностью более 352 гигаватта. Половина совокупного энергопотребления России обеспечивается за счёт электроэнергии, передаваемой по сетям «Россети ФСК ЕЭС».