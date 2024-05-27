На начальном этапе данной работы подрядной организации по заказу ФКУ Упрдор «Северо – Запад» предстоит подготовить полосу отвода под будущую четырехполосную трассу. Реконструкцию участка протяженностью около 6,3 км в Тосненском районе Ленобласти планируется завершить в 2027 году.

Данный участок автомобильной дороги – это первый и второй этапы (км 94 – км 101) масштабного проекта реконструкции федеральной дороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» с 64-го по 106-й км. Количество полос здесь будет увеличено с двух до четырех, встречные потоки разделят осевым барьерным ограждением, а наружное освещение смонтируют на всем протяжении участка. Обновленная дорога будет относиться к IВ категории.

На первых двух этапах подрядчик выполнит переустройство электрических кабелей, ЛЭП, заменит 16 водопропускных труб. Для расширения проезжей части будет отсыпано свыше 436 тыс. кубометров земполотна, для устройства дорожной одежды – 96 тыс. тонн щебеночно-песчаной смеси, и 223 тыс. тонн песка.

Вблизи СНТ Родничок проведут шумозащитные мероприятия, для удобства пешеходов построят надземный переход, а для автомобилистов – разворотную петлю. Через реку Винокурка построят четырехполосный мост. Также проектом предусмотрены две площадки для кратковременной остановки и отдыха водителей.

Повышение категории автомобильной дороги приведет к значительному увеличению пропускной способности на данном участке, что, в свою очередь, сократит время в пути, повысит уровень комфорта и качества пассажирских перевозок.

Автомобильная дорога А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора является одной из важнейших федеральных трасс Ленинградской области. Она не только обеспечивает транспортные связи между Кировским, Тосненским, Гатчинским и Ломоносовским районами субъекта, но и выход на вылетные автомагистрали из Санкт-Петербурга. Сейчас это трасса III категории c двумя полосами движения и шириной проезжей части 7 м. Среднегодовой фактический суточный трафик на участке реконструкции варьируется от 11 до 17 тыс. автомобилей в сутки, а перспективная оценивается в 20-26 тыс. к 2034 году. Ростом трафика и обусловлена необходимость модернизации дороги для обеспечения необходимой пропускной способности и условий безопасности.

Проект реконструкции дороги А-120 на участке с 64-го по 106-й получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Работы разделены на несколько этапов: км 94 – км 101, км 64 – км 94 и км 101 – км 106. В составе всего участка реконструкции запланировано строительство пяти транспортных развязок, десяти путепроводов (в том числе, трех путепроводов через ж/д-пути), двух мостов и пяти зверопереходов.