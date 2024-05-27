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Марат Хуснуллин: На участке строительства развязки М-1 "Беларусь" с дорогой А-108 началась укладка асфальта

27 мая 2024, 10:15 171 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: government.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: government.ru

Фото: government.ru

Строители приступили к устройству дорожной одежды на трассе М-1 «Беларусь» в районе подмосковного посёлка Дорохово, где сейчас возводится транспортная развязка с трассой А-108 (Московское большое кольцо). Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«В дорожном строительстве одной из основных целей для нас является оптимизация транспортных потоков, повышение безопасности дорожного движения и комфорта водителей. Новая транспортная развязка в Московской области позволит исключить пересечение дорог М-1 “Беларусь„ и А-108 Московское большое кольцо в одном уровне. Она значительно увеличит пропускную способность обеих трасс за счёт ликвидации расположенных на этом участке светофоров. На сегодняшний день дорожники там приступили к укладке асфальта на участке с 83-го км по 85-й км М-1 на уширяемой части автомобильной дороги. Уже выполнено порядка 38 тыс. кв. м верхнего слоя основания и 25 тыс. кв. м нижнего слоя покрытия. Всего же строителям предстоит уложить асфальт на площади более 162 тыс. кв. м», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что в целом на всех 4 км строительного участка работы по подготовке к устройству дорожной одежды выполнены более чем на 50%. Полностью завершено устройство опор путепровода и переустройство линий связи вдоль автомобильной дороги. Также закончена большая часть мероприятий по монтажу очистных сооружений.

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что продолжается строительство подходов к разворотной петле. Идут активные работы по возведению подземного пешеходного перехода – уже забетонированы полторы секции сооружения из трёх. Также начаты работы по строительству надземного пешеходного перехода.

«В дальнейшем смонтируем линии освещения, шумозащитные экраны вдоль населённых пунктов и установим оборудование автоматизированной системы управления дорожным движением. Предусмотрено также и благоустройство территории, прилегающей к расположенному на 86-м км М-1 памятнику Зое Космодемьянской. Здесь устроим парковочную площадку, тротуары, пешеходные ограждения, обустроят освещение», – сказал Вячеслав Петушенко.

Завершить все работы и открыть движение по новой транспортной развязке планируется в 2025 году.

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Метки: АВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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