Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Новый кампус МГТУ имени Н.Э. Баумана готов на 90 процентов

27 мая 2024, 17:30 467 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Сейчас продолжается возведение пяти зданий центрального кластера и «Квантум-парка».

Возведение научного кампуса Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана в Басманном районе выходит на завершающий этап. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Всего в состав научного кампуса входит 14 объектов. Восемь из них площадью почти 105 тысяч квадратных метров уже введены в эксплуатацию. Сейчас продолжается возведение пяти зданий центрального кластера и “Квантум-парка”. Ежедневно здесь трудятся более 1,3 тысячи рабочих. В настоящий момент общая готовность объекта составляет 90 процентов. Завершить строительство центрального кластера и “Квантум-парка” планируется в июне этого года», — рассказал Владимир Ефимов.

Он также добавил, что центральный кластер готов более чем на 90 процентов: во всех пяти зданиях полностью завершено устройство каркаса фасадов и остекление, подходят к финалу работы по монтажу внутренних инженерных систем, идет чистовая отделка. Готовность стилобата, который объединит их, составляет 95 процентов. Благоустройство прилегающей территории выполнено на 70 процентов.

«Квантум-парк», общая площадь которого составит около 14 тысяч квадратных метров, готов на 93 процента, добавил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Здесь полностью закончены кровельные работы, в завершающей стадии — устройство фасадов, внутренних инженерных систем и чистовая отделка. По окончании работ здесь появятся комплекс лабораторий, коворкинг для студентов, офисные и административные помещения, учебные аудитории и конференц-зал», — отметил Рафик Загрутдинов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что сейчас специалисты устанавливают купол между пятью корпусами центрального кластера МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Обсудить на форуме
Метки: МГТУ, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
27.05.2024
Стартовали Всероссийские соревнования профмастерства персонала Группы "Россети" по ремонту и обслуживанию оборудования подстанций
27.05.2024
Федеральная сетевая компания "Россети" застрахует имущество на 4,5 трлн р
27.05.2024
"Россети Кубань" подготовила к осенне-зимнему периоду подстанцию 110 кВ "Комплекс" в Курганинском районе
27.05.2024
Столичные производители лазерного оборудования представили новые виды станков
27.05.2024
Путин сообщил, что Россия построит две электростанции на озерах Узбекистана
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно