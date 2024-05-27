Две аккумулирующих электростанции будут построены российскими специалистами на озерах Узбекистана, сооружения позволят выравнивать энергобаланс центральноазиатской республики. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

"Имеются хорошие перспективы для сотрудничества в гидроэнергетике. "Русгидро" оказывает Узбекистану содействие в создании мощностей маневренной генерации, которые помогут выравнивать энергобаланс страны и обеспечивать бесперебойную работу всей энергосистемы Узбекистана", - сказал российский президент.

По словам Путина, "на повестке дня два таких крупных по строительству проекта гидроаккумулирующих электростанций". Одну такую станцию планируется построить на озере Айдаркуль.

Электроснабжение в Центральной Азии зависит от баланса участников энергокольца, построенного в 1980-е годы, когда все республики региона входили в состав СССР. Система позволяет избежать дефицита электроэнергии в одной стране. Во избежание перекосов необходимо перераспределение по территории страны, в чем и помогут аккумулирующие станции.