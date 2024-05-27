Скручивай вместе с HANDING

Уважаемые коллеги и партнеры по кабельному бизнесу!

Мы, компания U-Technology Group, предлагаем крутильные машины производства компании Jiangsu Handing Machinery Co., Ltd, сокращенно HANDING – лучшее решение для производства кабеля из Китая. Процедура скрутки – это важный этап при производстве кабеля. Автоматизированные линии позволяют довести этот процесс до идеала. Без использования ручного труда и дополнительного контроля. Всё выполняют крутильные машины, которые могут соединяться с другим оборудованием. Наш опыт и экспертность позволяют нам обеспечить ваш кабельный бизнес надежными и инновационными инструментами, которые помогут вам преуспеть в кабельной области.

Для производственной линии используют разные модели крутильных машин, которые работают с определённым количеством, типом и диаметром проволоки:

- Скрутка с откруткой,

- Одинарная скрутка,

- Двойная скрутка типа банчер и другие.

Наш технический консультант подберёт именно ту модель крутильной машины, которая соответствует вашим потребностям. Мы гарантируем высокое качество кабельного оборудования, надежность и эффективность производства.

Мы понимаем, как важно иметь надежного партнера в поставках оборудования, поэтому мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту. Наша команда готова поддержать вас на каждом этапе сотрудничества, чтобы ваш бизнес процветал.

Доверьтесь U-Technology Group, и мы поможем вам достичь новых высот в производстве кабельной продукции. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваши потребности и найти оптимальную крутильную машину для вашего кабельного бизнеса.