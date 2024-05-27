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Скручивай вместе с HANDING

27 мая 2024, 15:39 529 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: U-TECHNOLOGY GROUP
Авторы и источники / Правообладателям

Уважаемые коллеги и партнеры по кабельному бизнесу!

Мы, компания U-Technology Group, предлагаем крутильные машины производства компании Jiangsu Handing Machinery Co., Ltd, сокращенно HANDING – лучшее решение для производства кабеля из Китая. Процедура скрутки – это важный этап при производстве кабеля. Автоматизированные линии позволяют довести этот процесс до идеала. Без использования ручного труда и дополнительного контроля. Всё выполняют крутильные машины, которые могут соединяться с другим оборудованием. Наш опыт и экспертность позволяют нам обеспечить ваш кабельный бизнес надежными и инновационными инструментами, которые помогут вам преуспеть в кабельной области.

Для производственной линии используют разные модели крутильных машин, которые работают с определённым количеством, типом и диаметром проволоки:

- Скрутка с откруткой,
- Одинарная скрутка,
- Двойная скрутка типа банчер и другие.

 

Наш технический консультант подберёт именно ту модель крутильной машины, которая соответствует вашим потребностям. Мы гарантируем высокое качество кабельного оборудования, надежность и эффективность производства.

Мы понимаем, как важно иметь надежного партнера в поставках оборудования, поэтому мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту. Наша команда готова поддержать вас на каждом этапе сотрудничества, чтобы ваш бизнес процветал.

Доверьтесь U-Technology Group, и мы поможем вам достичь новых высот в производстве кабельной продукции. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваши потребности и найти оптимальную крутильную машину для вашего кабельного бизнеса.

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Метки: HANDING, U-TECHNOLOGY GROUP
Отрасль: Кабельная промышленность 
UTGR
6.34

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Эта новость часть сюжета Арктика
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