Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» приступили к капитальному ремонту оборудования распределительной трансформаторной подстанции РТП-128, расположенной на ул. Ленина в г. Коломна. От данной электроустановки запитаны трансформаторные подстанции на ул. Ленина, Шилова, Красная Заря, Пионерская, которые обеспечивают электроснабжение более 2,7 тыс. потребителей, в том числе жителей 15 многоквартирных жилых домов, школы № 14, детских садов № 3 и 14, станции перекачки № 11 и насосной станции № 8.

Энергетики уже заменили оборудование 1-й секции высоковольтного распределительного устройства РУ-10 кВ. Взамен исчерпавших свой эксплуатационный ресурс 7 ячеек с масляными выключателями установили современные ячейки с вакуумными выключателями. Далее энергетики выполнят перезаводку кабельных линий 10 кВ и настройку оборудования релейной защиты. Согласно плану-графику ремонтные работы завершатся в июне текущего года.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем Министерства энергетики и Правительства Московской области», — отметил Евгений Хромушин, Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области.

В Министерстве энергетики Московской области добавили, что в программу вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 95,9 км проводов линий электропередачи, реконструировать и построить 74.5 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 69 подстанций, а также расчистить от древесно-кустарниковой растительности 22,2 га охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи. Основной объем работы будет выполняться в весенний и летний периоды.