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В британской части Северного моря завершено сооружение второй платформенной HVDC ПС для кластера шельфовых ВЭС Dogger Bank

27 мая 2024, 10:45 147 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО СО ЕЭС

Итальянская инжиниринговая компания Saipem завершила установку второй шельфовой платформенной HVDC ПС для выдачи мощности шельфовой ВЭС Dogger Bank B, входящей в состав кластера шельфовой ветровой генерации Dogger Bank, который будет построен в британской части Северного моря.

Кластер шельфовой ветровой генерации Dogger Bank совокупной мощностью 3,6 ГВт будет развернут более чем в 130 км от северо-восточного побережья Англии. Кластер объединит 3 шельфовых ВЭС: ВЭС Dogger Bank A, ВЭС Dogger Bank B и ВЭС Dogger Bank C мощностью 1,2 ГВт каждая. Всего в акватории Dogger Bank будет установлено 277 ветровых турбин.

Платформенная HVDC ПС длиной 75 м, шириной 45 м и высотой 39 м установлена на четырехопорную стальную конструкцию, спроектированную и изготовленную Saipem. Глубина моря в месте установки HVDC ПС составляет 28 м. Управление работой HVDC ПС будет осуществляться дистанционно, без присутствия дежурного персонала. К энергосистеме Англии шельфовая ВЭС Dogger Bank B будет подключена на ППС в Ист-Райдинг-оф-Йоркшир. Первая шельфовая HVDC ПС для выдачи мощности ВЭС Dogger Bank A была установлена весной 2023 г.

Информационно-аналитический ресурс NS Energy https://www.nsenergybusiness.com

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Метки: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, HVDC, Dogger Bank
Отрасль: Электроэнергетика 

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