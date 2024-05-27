Филиал ПАО «Россети» – МЭС Волги завершил замену 2,8 тыс. изоляторов на линии электропередачи 220 кВ «Саракташ-тяга – Каргалинская». Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения центральных районов Оренбургской области и объектов Южно-Уральской железной дороги.

Оборудование необходимо для создания изоляционных промежутков в местах крепления проводов к опорам ЛЭП. Повреждения изоляторов могут приводить к коротким замыканиям. Чтобы предотвратить технологические нарушения, энергетики регулярно проводят осмотры ЛЭП и меняют дефектное оборудование.

Новые изоляторы выполнены из закаленного стекла. Они характеризуются высокой механической прочностью, химической и термической устойчивостью, не требуют использования специальной диагностической аппаратуры для выявления дефектов.

Аналогичные работы запланированы еще на одной ЛЭП, снабжающей электроэнергией объекты Южно-Уральской железной дороги – 500 кВ «ИрГРЭС – Киембай». Она обеспечивает транзит электроэнергии от Ириклинской ГРЭС на восток Оренбургской области. На этом линейном объекте заменят более 6 тыс. изоляторов.

Всего в рамках ремонтной кампании 2024 года специалисты МЭС Волги установят в регионе порядка 10 тыс. новых изоляторов.