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Филиал ПАО "Россети" обновил изоляцию на ЛЭП в Оренбургской области, от которой зависит электроснабжение Южно-Уральской железной дороги

27 мая 2024, 09:00 191 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Волги завершил замену 2,8 тыс. изоляторов на линии электропередачи 220 кВ «Саракташ-тяга – Каргалинская». Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения центральных районов Оренбургской области и объектов Южно-Уральской железной дороги.

Оборудование необходимо для создания изоляционных промежутков в местах крепления проводов к опорам ЛЭП. Повреждения изоляторов могут приводить к коротким замыканиям. Чтобы предотвратить технологические нарушения, энергетики регулярно проводят осмотры ЛЭП и меняют дефектное оборудование.

Новые изоляторы выполнены из закаленного стекла. Они характеризуются высокой механической прочностью, химической и термической устойчивостью, не требуют использования специальной диагностической аппаратуры для выявления дефектов.

Аналогичные работы запланированы еще на одной ЛЭП, снабжающей электроэнергией объекты Южно-Уральской железной дороги – 500 кВ «ИрГРЭС – Киембай». Она обеспечивает транзит электроэнергии от Ириклинской ГРЭС на восток Оренбургской области. На этом линейном объекте заменят более 6 тыс. изоляторов.

Всего в рамках ремонтной кампании 2024 года специалисты МЭС Волги установят в регионе порядка 10 тыс. новых изоляторов.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ВОЛГИ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
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