ГУП РК "Крымэнерго" подключает насосную станцию в Евпатории

27 мая 2024 года энергетики завершают технические мероприятия для подключения к электросетям насосной станции в городском округе Евпатория. 28 мая напряжение будет подано на объект.

ГУП РК «Крымэнерго» ведет активную работу по обеспечению электроснабжением объектов водного хозяйства в республике.

24 мая текущего года по обращению ГУП РК «Вода Крыма» специалисты приступили к возведению сетевой инфраструктуры на территории Евпаторийского городского округа. В рамках реализации договора о технологическом присоединении гидротехнического оборудования водовода в кратчайшие сроки была построена воздушная линия электропередачи напряжением 10 кВ протяженностью 0,6 км, установлена комплектная трансформаторная подстанция 400-10/0,4 кВ и выполнены мероприятия по организации системы коммерческого учета электрической энергии. Основной питающий центр для энергоснабжения объекта - подстанция 110 кВ Холодильник. Максимальная присоединённая мощность энергопринимающих устройств составит 220 кВт.

Для оперативного производства строительно-монтажных работ из г. Симферополя дополнительно командирована бригада Центра «Энергосетьсервис», задействована спецтехника.

Установка насосного устройства направлена на повышение надежности работы системы водоснабжения жителей и гостей западного района Крыма (Евпатории и Сакского района).