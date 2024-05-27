На второй линии электропередачи 110 кВ Певек-Билибино протяженностью 496 км, возводимой РусГидро на Чукотке, смонтировано 100% опор. Строительство ведется в экстремально сложных природно-климатических условиях Арктики. В работах задействованы более 500 человек и 280 единиц техники. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации завершение строительства второй линии и сопутствующих объектов предусмотрено в 2025 году.

Для возможности досрочного ввода в эксплуатацию второй линии электропередачи ведутся интенсивные строительно-монтажные работы на всех объектах строительства. На сегодняшний день по трассе линии смонтировано 450 км провода, 430 км грозотроса с оптическим кабелем. Завершается реконструкция подстанции 110 кВ «Южный» и строительство переключательного пункта 110 кВ «Бета». В настоящее время на этих объектах завершается монтаж электротехнического оборудования.

В сентябре прошлого года РусГидро завершило реализацию первого этапа проекта по строительству двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино. В эксплуатацию введена высоковольтная линия напряжением 110 кВ протяженностью 490 км, новый распределительный пункт 110 кВ в Билибино, а также реконструированная подстанция 110 кВ «Комсомольский».

Новая линия электропередачи связывает города Певек (самый северный город России) и Билибино. ЛЭП повышает надежность энергоснабжения от плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», расположенной в Певеке, как потребителей Билибино, так и горнодобывающих предприятий, крупнейшим из которых является Баимский ГОК. Линия электропередачи заместит существующую ВЛ на деревянных опорах, построенную в 1960-х годах и достигшую предельной степени износа.