В рамках российско-китайского экономического форума «АмурЭкспо» между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и ООО «Управляющая компания «Антрацитинвестпроект» заключено соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего развития (ТОР) «Амурская».

Новый резидент ТОР реализует инвестиционный проект по созданию логистического кластера на территории Тындинского округа Амурской области.

Церемония подписания состоялась в присутствии губернатора Амурской области Василия Орлова. В ней приняли участие директор КРДВ Амурская Ирина Волкова и генеральный директор ООО «Управляющая компания «Антрацитинвестпроект» Сергей Фабижевский.

Новый резидент ТОР создаст инфраструктуру для перевозки угля с территории угольного разреза в Республике Саха (Якутия) на станцию в Амурской области Талума-Угольная. Общий объем инвестиций должен составить более 300 млн рублей. Новый логистический кластер позволит обеспечить работой более 70 человек в Тындинском округе.

Соглашение о сотрудничестве между инвестором, правительством области и КРДВ было подписано в рамках IV Восточного экономического форума в 2021 году. Стороны договорились взаимодействовать при создании в Приамурье логистического кластера. Инвестиционный проект был принят на сопровождение в Агентство Амурской области по привлечению инвестиций для оказания консультационных услуг.

В мае этого года Правительство РФ расширило границы территории опережающего развития «Амурская». В частности, в нее включили участок в Тындинском округе региона, где и реализуется данный проект.

ТОР — это специальный инструмент развития территорий, направленный на стимулирование приоритетных отраслей экономики и привлечение инвесторов. Для предприятий, которые являются резидентами ТОР, предусмотрен широкий перечень преференций и льгот.

«В 2023 году Минвостокразвития России, КРДВ и Правительство региона совместно с инвестором проделали весомую работу по расширению границ ТОР «Амурская». Реализация проекта нацелена на создание транспортно-логистической цепи по транспортировке угля с территории Республики Саха (Якутия), что позволит создать объекты инфраструктуры, увеличивающие пропускную способность железнодорожного полигона Амурской области. Проект ООО «Антрацитинвестпроект» обеспечен всеми возможностями применения льгот и преференций, предоставляемых резидентам ТОР, а также нашей всесторонней поддержкой на всех этапах его реализации», – прокомментировала Ирина Волкова, директор КРДВ Амурская.

Как отметили в ООО «Управляющая компания «Антрацитинвестпроект», в логистический кластер войдут объекты двух регионов – якутские Сыллахский угольный разрез и обогатительная фабрика, амурские железнодорожная станция Талума, ЛЭП и подстанция, а также связующее звено - технологическая дорога. В настоящий момент компанией выполняются горно-капитальные работы на Сыллахском разрезе, вскрыто более 360 тыс. тонн угля. Там уже построены объекты бытовой инфраструктуры и склады ГСМ, закуплена и доставлена основная производственная техника. Идет строительство очистных и природоохранных сооружений, систем пожарной безопасности, ведется разработка проектной документации обогатительной фабрики и энергетической инфраструктуры. Уже введена в эксплуатацию автодорога от железнодорожной станции Талума до Сыллахского угольного разреза длиной 72 км, построено три мостовых перехода. Также введены в эксплуатацию объекты первой очереди станции Талума. Ввод в эксплуатацию 2 и 3-й очереди запланирован на вторую половину 2024 года. Период реализации проекта – 2024-2030 годы.

Планируется, что к 2030 году объём поставок угля на этом объекте в Амурскую область составит порядка 6 млн тонн.

Проект нового резидента ТОР «Амурская» неразрывно связан с проектом «Создание угольного кластера на территории Нерюнгринского и Олекминского районов Республики Саха (Якутия)», территория реализации которого находится в границах ТОР «Южная Якутия». Для его реализации в 2023 году расширены границы ТОР «Южная Якутия». На площади 22,2 тыс. гектаров компания «Антрацитинвестпроект» создает высокоэффективное добывающее предприятие, оснащенное высокопроизводительным горным оборудованием, разрабатывая Сыллахское угольное месторождение. В 2025 году планируется добыть 6,5 млн тонн угля Общий предполагаемый объем капитальных вложений в период деятельности инвестора на ТОР «Южная Якутия» в рамках соглашения с КРДВ оценивается в 2,5 млрд руб.

На ТОР «Амурская» по соглашениям с КРДВ резиденты реализуют 48 проектов с общим объемом инвестиций в размере 1,9 трлн рублей, из них 15 проектов уже успешно выведены на операционную стадию. Создается 9,2 тыс. рабочих мест. Бизнес вложил в развитие региона 1,5 трлн рублей, более 8 тысяч рабочих мест создано.