ООО "БЭСК Инжиниринг" строит подстанцию в ОЭЗ "Алга"

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ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочернее предприятие АО «БЭСК») приступило к строительству подстанции 110 кВ «Алга». Она располагается на территории особой экономической зоны «Алга» в Стерлитамакском и Ишимбайском районах Башкирии. На данный момент подрядчики ведут нулевой цикл строительства. Производится вывоз грунта, выравнивание площадки и ее подготовка для устройства фундаментов, прокладки инженерных коммуникаций и дальнейшего возведения объекта.
Подстанция «Алга» будет оснащена двумя силовыми трансформаторами мощностью 80 МВА каждый, открытым распределительным устройством 110 кВ с двумя элегазовыми выключателями, а также другим электротехническим оборудованием.
«Новый энергообъект обеспечит электроснабжением промышленные предприятия 3-й и 4-й площадок особой экономической зоны «Алга». Завершение строительства подстанции запланировано на 2025 год», - отметил директор ООО «БЭСК Инжиниринг» Ильнур Газизов.
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