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"Россети Кубань" подготовила к осенне-зимнему периоду подстанцию 110 кВ "Комплекс" в Курганинском районе

27 мая 2024, 16:00 473 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Кубань
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Фото: ПАО «Россети Кубань»

Фото: ПАО «Россети Кубань»

Специалисты Лабинских электрических сетей компании «Россети Кубань» завершили ремонт оборудования подстанции 110 кВ «Комплекс» в Курганинском районе Краснодарского края. Энергообъект обеспечивает электроэнергией порядка двух тысяч жителей поселка Светлая Заря и хутора Свобода, а также 14 важных объектов социальной инфраструктуры, включая школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты и крупный промышленный комплекс - Курганинский мясоптицекомбинат.

Энергетики провели профиспытания всего оборудования, техническое обслуживание и ремонт устройств релейной защиты и автоматики. Заменили опорно-стержневые изоляторы. Выполнили ремонт трансформаторов напряжения и собственных нужд, масляных выключателей, конденсаторов связи, разъединителей и другого оборудования питающего центра, от надежной работы которого зависит качество электроснабжения потребителей.

– Реализация программы ремонта объектов электросетевого комплекса основной и наиболее важный этап подготовки оборудования к работе в предстоящий осенне-зимний период, – подчеркивает первый заместитель директора – главный инженер Лабинских электрических сетей Антон Лупандин. – Работы выполняются качественно и в установленные сроки.

Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией три муниципальных образования: Лабинский, Курганинский и Мостовский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала – 7,5 тыс. км воздушных линий электропередачи, 50 подстанций напряжением 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. 

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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