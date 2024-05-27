Специалисты Лабинских электрических сетей компании «Россети Кубань» завершили ремонт оборудования подстанции 110 кВ «Комплекс» в Курганинском районе Краснодарского края. Энергообъект обеспечивает электроэнергией порядка двух тысяч жителей поселка Светлая Заря и хутора Свобода, а также 14 важных объектов социальной инфраструктуры, включая школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты и крупный промышленный комплекс - Курганинский мясоптицекомбинат.

Энергетики провели профиспытания всего оборудования, техническое обслуживание и ремонт устройств релейной защиты и автоматики. Заменили опорно-стержневые изоляторы. Выполнили ремонт трансформаторов напряжения и собственных нужд, масляных выключателей, конденсаторов связи, разъединителей и другого оборудования питающего центра, от надежной работы которого зависит качество электроснабжения потребителей.

– Реализация программы ремонта объектов электросетевого комплекса основной и наиболее важный этап подготовки оборудования к работе в предстоящий осенне-зимний период, – подчеркивает первый заместитель директора – главный инженер Лабинских электрических сетей Антон Лупандин. – Работы выполняются качественно и в установленные сроки.

Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией три муниципальных образования: Лабинский, Курганинский и Мостовский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала – 7,5 тыс. км воздушных линий электропередачи, 50 подстанций напряжением 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.