В филиале «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» успешно проведены работы по замене штыревого стеклянного изолятора ШС-20 без снятия напряжения методом в изоляции на воздушной линии 10 кВ. Применение такого метода позволило не прекращать подачу электроэнергии абонентам населенных пунктов Сергиево-Посадского городского округа в ходе работ на линии. При этом были использованы такие современные электрозащитные средства, как изолирующие перчатки, накладки, зажимы, а также гидроподъемник с излированным звеном.

Новый метод работ в изоляции на уровне напряжения 6-10 кВ позволяет выполнять большее количество работ без отключения линии, а значит без отключения потребителей, что значительно повышает надежность электроснабжения и уровень комфорта абонентов компании.

Стоит отметить, что компания первой в Группе компаний «Россети» освоила и внедрила этот инновационный метод работ. До этого работы под напряжением выполнялись методом на расстоянии.

Работы проведены высококвалифицированным персоналом Сергиево – Посадского района электрических сетей под руководством мастера мобильной бригады Дмитрия Голованова.