Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

"Россети Московский регион" успешно провели работы без снятия напряжения на севере Подмосковья

27 мая 2024, 16:45 454 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети Московский регион
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Московский регион»

Фото: ПАО «Россети Московский регион»

В филиале «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» успешно проведены работы по замене штыревого стеклянного изолятора ШС-20 без снятия напряжения методом в изоляции на воздушной линии 10 кВ. Применение такого метода позволило не прекращать подачу электроэнергии абонентам населенных пунктов Сергиево-Посадского городского округа в ходе работ на линии. При этом были использованы такие современные электрозащитные средства, как изолирующие перчатки, накладки, зажимы, а также гидроподъемник с излированным звеном.

Новый метод работ в изоляции на уровне напряжения 6-10 кВ позволяет выполнять большее количество работ без отключения линии, а значит без отключения потребителей, что значительно повышает надежность электроснабжения и уровень комфорта абонентов компании.

Стоит отметить, что компания первой в Группе компаний «Россети» освоила и внедрила этот инновационный метод работ. До этого работы под напряжением выполнялись методом на расстоянии.

Работы проведены высококвалифицированным персоналом Сергиево – Посадского района электрических сетей под руководством мастера мобильной бригады Дмитрия Голованова.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
27.05.2024
В Амурской области компании "Нацпроектстроя" модернизировали 13-километровый перегон БАМа Силип – Аносовская
27.05.2024
Стартовали Всероссийские соревнования профмастерства персонала Группы "Россети" по ремонту и обслуживанию оборудования подстанций
27.05.2024
Новые технологии проектирования: IEK GROUP провела семинар для белорусских проектировщиков
27.05.2024
Участники выставки WIRE 2024
27.05.2024
Федеральная сетевая компания "Россети" застрахует имущество на 4,5 трлн р
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно