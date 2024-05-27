Участвуют 15 команд, представляющих распределительные компании и филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада, который стал победителем отборочного этапа в магистральном комплексе.

В течение недели на полигоне учебного комплекса «Россети Ленэнерго» энергетики продемонстрируют навыки по ремонту и обслуживанию основного оборудования подстанций 110 кВ и выше, предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций, включая возгорания, а также подтвердят знание нормативно-технической документации.

Особое внимание уделено теме предупреждения травматизма. Команды будут соревноваться в компетенциях, связанных с организацией безопасной работы, а также оказанием первой помощи.