Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Участвуют 15 команд, представляющих распределительные компании и филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада, который стал победителем отборочного этапа в магистральном комплексе.
В течение недели на полигоне учебного комплекса «Россети Ленэнерго» энергетики продемонстрируют навыки по ремонту и обслуживанию основного оборудования подстанций 110 кВ и выше, предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций, включая возгорания, а также подтвердят знание нормативно-технической документации.
Особое внимание уделено теме предупреждения травматизма. Команды будут соревноваться в компетенциях, связанных с организацией безопасной работы, а также оказанием первой помощи.
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