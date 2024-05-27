Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Стартовали Всероссийские соревнования профмастерства персонала Группы "Россети" по ремонту и обслуживанию оборудования подстанций

Стартовали Всероссийские соревнования профмастерства персонала Группы "Россети" по ремонту и обслуживанию оборудования подстанций

27 мая 2024, 18:00 464 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ПАО Россети
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Участвуют 15 команд, представляющих распределительные компании и филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада, который стал победителем отборочного этапа в магистральном комплексе.

В течение недели на полигоне учебного комплекса «Россети Ленэнерго» энергетики продемонстрируют навыки по ремонту и обслуживанию основного оборудования подстанций 110 кВ и выше, предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций, включая возгорания, а также подтвердят знание нормативно-технической документации.

Особое внимание уделено теме предупреждения травматизма. Команды будут соревноваться в компетенциях, связанных с организацией безопасной работы, а также оказанием первой помощи.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 
RISK
6.2

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
27.05.2024
ГУП РК "Крымэнерго" подключает насосную станцию в Евпатории
27.05.2024
"Россети Московский регион" успешно провели работы без снятия напряжения на севере Подмосковья
27.05.2024
Энергетики построили и реконструировали 43 подстанции для повышения надежности электроснабжения жителей Подмосковья
27.05.2024
Участники выставки WIRE 2024
27.05.2024
Новый кампус МГТУ имени Н.Э. Баумана готов на 90 процентов
Другие новости рубрики Мероприятия
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно