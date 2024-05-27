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В Амурской области компании "Нацпроектстроя" модернизировали 13-километровый перегон БАМа Силип – Аносовская

27 мая 2024, 16:30 509 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ГК 1520
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Фото: 1520.ru

Фото: 1520.ru

В Амурской области компании Дивизиона «Железные дороги» ГК Нацпроектстрой модернизировали и перевели на цифровое управление перегон БАМа Силип – Аносовская. Сегодня здесь открылось двухпутное движение поездов.

Строители «Бамстроймеханизации» (входит в Нацпроектстрой) проложили на участке 13 км вторых путей. В ходе модернизации разъезд Силип ликвидирован, теперь поезда идут по двухпутному перегону Заболотное – Аносовская протяженностью более 25 км.

Перегон Силип – Аносовская, на котором поезда поднимаются на Янканский перевал*, отличается сложным рельефом. Под второй путь потребовалось переработать 400 тысяч кубометров скального грунта, расширить насыпь и выемки.  Кроме того, на пересечении с горными ручьями и реками возвели 8 мостов и 4 водопропускные трубы.
В ходе модернизации на перегоне обновили оборудование СЦБ, связи и энергоснабжения. На перегоне уложили около 100 километров различных кабелей, установили 46 опор под высоковольтные линии. 

Управлять движением поездов здесь будет российская цифровая автоматика – микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520 (входит в Нацпроектстрой). Оборудование адаптировано к суровому климату, защищено от импульсных перенапряжений.  Кроме того, в систему встроена защита от кибератак, что особенно важно для объектов критической инфраструктуры. 

Строительство вторых путей и двухпутных вставок позволит увеличить провозную способность линии Тында – Бамовская с 25 до 55 миллионов тонн грузов в год.

*В 1972 году на участке Силип – Аносовская построили первую на БАМе большую выемку глубиной 20 метров через Янканский хребет. Работы выполнила мехколонна № 74, вошедшая затем в состав треста «Бамстроймеханизация». Спустя 50 лет МК-74 строит уже вторую линию БАМа.

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Метки: ГК 1520, НАЦПРОЕКТСТРОЙ, РЖД, БАМ
Отрасль: Строительство 

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