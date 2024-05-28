Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потебителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» ввели 6,7 МВА трансформаторной мощности. К реализации программы компания приступила в январе текущего года. Чтобы обеспечить заявителей необходимой мощностью, энергетики выполнили реконструкцию и строительство объектов электросетевой инфраструктуры. Всего до конца 2024 года в Подмосковье «Мособлэнерго» запланировало ввести 11,5 МВА трансформаторной мощности.

Так, например, с начала реализации программы уже реконструировано 27 из запланированных 39 подстанций на территории области. В частности, в мкр. Мамонтовка Пушкинского г. о. энергетики почти в два раза увеличили мощность подстанции, расположенной на ул. Центральной и питающей почти 50 частных домов по этой улице. В КТП-1037 заменили трансформатор 250 кВА на 400 кВА.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем Министерства энергетики и Правительства Московской области», — отметил Евгений Хромушин, Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области.

В Министерстве энергетики Московской области добавили, что в программу вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать и построить 74.5 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 69 подстанций. А также расчистить от древесно-кустарниковой растительности 22.3 га охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи. Основной объем работы будет выполняться в весенний и летний периоды.