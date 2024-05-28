Google готовится проложить первый подводный оптоволоконный кабель, соединяющий Африку и Австралию. Новый кабель, получивший название «Умоджа», станет ключевым элементом инфраструктуры, улучшающей подключение африканских стран друг к другу и к остальному миру.

Прокладка кабеля началась на фоне участившихся отключений электроэнергии в Африке, связанных с повреждениями подводных кабелей. Для компании, предоставляющей облачные сервисы и цифровые услуги, бесперебойное соединение имеет первостепенное значение. Поэтому Google стремится укрепить свои позиции на африканском рынке, предлагая надёжное решение.

Маршрут «Умоджи» пройдёт через несколько стран Восточной и Южной Африки, включая Кению, Демократическую Республику Конго, Руанду, Уганду, Замбию и Зимбабве, прежде чем достичь Южной Африки, где расположен первый африканский региональный дата-центр Google. Наземная часть маршрута уже простроена при содействии компании Liquid Intelligent Technologies.

В настоящее время ведутся работы по прокладке подводной секции кабеля через Индийский океан до Перта (Австралия). Хотя точные сроки завершения проекта не раскрываются, представитель Google отметил, что типичная продолжительность прокладки подводных кабелей, от планирования до ввода в эксплуатацию, составляет около трёх лет. Таким образом, можно ожидать, что Umoja будет готов к использованию примерно к 2026 году.

По словам вице-президента Google Cloud по глобальной сетевой инфраструктуре Брайана Куигли (Brian Quigley), новый кабель позволит африканским странам более надёжно соединяться друг с другом и с остальным миром, что имеет решающее значение для поддержания устойчивости сети в регионе, ранее сталкивавшемся с серьёзными перебоями.

Прокладка подводных кабелей является стратегическим направлением для крупных технологических компаний, включая Amazon, Google, Meta* и Microsoft. Эти инвестиции в инфраструктуру помогают улучшить качество обслуживания, будь то потребители, стримящие контент, или предприятия, использующие облачные вычисления.

* Meta признана в России экстремистской организацией, её деятельность запрещена.

Источник: Techcrunch