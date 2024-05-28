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Кабель, предназначенный для расширения зоны действия сети

28 мая 2024, 09:00 151 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Новое решение GigaREACH XL от компании CommScope, провайдера глобальной сетевой инфраструктуры, базирующейся в г. Хикори, штат Северная Каролина, США, является новейшим дополнением к ассортименту структурированных кабельных систем, выпускаемых под брендом SYSTIMAX. Инновационное решение GigaREACH XL позволяет надёжным образом вдвое увеличить расстояние для подключения традиционных Ethernet устройств на основе витых пар к корпоративной сети.

Корпоративные сети постоянно расширяются за счёт увеличения числа источников питания и подключения разнообразных операционных устройств, таких как камеры видеонаблюдения, панели управления доступом и беспроводные точки доступа. Некоторые из этих систем часто бывают расположены далеко от помещений телекоммуникационного оборудования, что приводит к превышению предела в 100 метров, установленного стандартами коммерческого здания.

Новый кабель GigaREACH XL позволяет подключать и питать устройства за пределами этого ограничения без необходимости в дополнительных телекоммуникационных помещениях, PoE-удлинителях (устройствах, позволяющих увеличить расстояние передачи данных и питания по сети Ethernet), без увеличения количества оптического оборудования.

Использование всего одного кабеля в таких приложениях может обеспечить дополнительные преимущества в плане уменьшения числа точек отказа, снижения затрат на установку и сокращения выбросов парниковых газов.

Новый кабель GigaREACH XL поддерживает такие комбинации мощности и расстояния:

  • Скорость Ethernet 100 Мбит/с и 90 Вт PoE до 200 м
  • Скорость Ethernet 1 Гбит/с и 90 Вт PoE до 150 м
  • Скорость Ethernet 10 Мбит/с и 90 Вт PoE до 250 м

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Метки: CommScope, Ethernet
Отрасль: Кабельная промышленность Телекоммуникация (связь) 

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