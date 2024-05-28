Кабель, предназначенный для расширения зоны действия сети

Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Новое решение GigaREACH XL от компании CommScope, провайдера глобальной сетевой инфраструктуры, базирующейся в г. Хикори, штат Северная Каролина, США, является новейшим дополнением к ассортименту структурированных кабельных систем, выпускаемых под брендом SYSTIMAX. Инновационное решение GigaREACH XL позволяет надёжным образом вдвое увеличить расстояние для подключения традиционных Ethernet устройств на основе витых пар к корпоративной сети.
Корпоративные сети постоянно расширяются за счёт увеличения числа источников питания и подключения разнообразных операционных устройств, таких как камеры видеонаблюдения, панели управления доступом и беспроводные точки доступа. Некоторые из этих систем часто бывают расположены далеко от помещений телекоммуникационного оборудования, что приводит к превышению предела в 100 метров, установленного стандартами коммерческого здания.
Новый кабель GigaREACH XL позволяет подключать и питать устройства за пределами этого ограничения без необходимости в дополнительных телекоммуникационных помещениях, PoE-удлинителях (устройствах, позволяющих увеличить расстояние передачи данных и питания по сети Ethernet), без увеличения количества оптического оборудования.
Использование всего одного кабеля в таких приложениях может обеспечить дополнительные преимущества в плане уменьшения числа точек отказа, снижения затрат на установку и сокращения выбросов парниковых газов.
Новый кабель GigaREACH XL поддерживает такие комбинации мощности и расстояния:
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