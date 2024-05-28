Кабель, предназначенный для расширения зоны действия сети

Новое решение GigaREACH XL от компании CommScope, провайдера глобальной сетевой инфраструктуры, базирующейся в г. Хикори, штат Северная Каролина, США, является новейшим дополнением к ассортименту структурированных кабельных систем, выпускаемых под брендом SYSTIMAX. Инновационное решение GigaREACH XL позволяет надёжным образом вдвое увеличить расстояние для подключения традиционных Ethernet устройств на основе витых пар к корпоративной сети.

Корпоративные сети постоянно расширяются за счёт увеличения числа источников питания и подключения разнообразных операционных устройств, таких как камеры видеонаблюдения, панели управления доступом и беспроводные точки доступа. Некоторые из этих систем часто бывают расположены далеко от помещений телекоммуникационного оборудования, что приводит к превышению предела в 100 метров, установленного стандартами коммерческого здания.

Новый кабель GigaREACH XL позволяет подключать и питать устройства за пределами этого ограничения без необходимости в дополнительных телекоммуникационных помещениях, PoE-удлинителях (устройствах, позволяющих увеличить расстояние передачи данных и питания по сети Ethernet), без увеличения количества оптического оборудования.

Использование всего одного кабеля в таких приложениях может обеспечить дополнительные преимущества в плане уменьшения числа точек отказа, снижения затрат на установку и сокращения выбросов парниковых газов.

Новый кабель GigaREACH XL поддерживает такие комбинации мощности и расстояния:

Скорость Ethernet 100 Мбит/с и 90 Вт PoE до 200 м

Скорость Ethernet 1 Гбит/с и 90 Вт PoE до 150 м

Скорость Ethernet 10 Мбит/с и 90 Вт PoE до 250 м