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Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с Главой ДНР Денисом Пушилиным

28 мая 2024, 13:15 469 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Министерство энергетики России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.gov.ru

Фото: minenergo.gov.ru

Сергей Цивилев и Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обсудили актуальные вопросы функционирования топливно-энергетического комплекса региона.

Министр отметил, что в рамках реализации программы социально-экономического развития ДНР до 2030 года выполняется работа по повышению надёжности энергосетевого комплекса. 

 «Минэнерго совместно с крупными энергокомпаниями проводятся мероприятия по восстановлению магистрального и распределительного электросетевого комплекса, капитальный ремонт и модернизация объектов генерации», — рассказал Сергей Цивилев.

Кроме того, Министр энергетики и Глава ДНР обсудили программу социальной газификации региона, а также реформу угольной отрасли.

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Метки: МИНЭНЕРГО, ДНР
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Электроэнергетика Горнодобывающая промышленность 

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