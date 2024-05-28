Сергей Цивилев и Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обсудили актуальные вопросы функционирования топливно-энергетического комплекса региона.

Министр отметил, что в рамках реализации программы социально-экономического развития ДНР до 2030 года выполняется работа по повышению надёжности энергосетевого комплекса.

«Минэнерго совместно с крупными энергокомпаниями проводятся мероприятия по восстановлению магистрального и распределительного электросетевого комплекса, капитальный ремонт и модернизация объектов генерации», — рассказал Сергей Цивилев.

Кроме того, Министр энергетики и Глава ДНР обсудили программу социальной газификации региона, а также реформу угольной отрасли.