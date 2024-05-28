Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Сергей Цивилев и Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обсудили актуальные вопросы функционирования топливно-энергетического комплекса региона.
Министр отметил, что в рамках реализации программы социально-экономического развития ДНР до 2030 года выполняется работа по повышению надёжности энергосетевого комплекса.
«Минэнерго совместно с крупными энергокомпаниями проводятся мероприятия по восстановлению магистрального и распределительного электросетевого комплекса, капитальный ремонт и модернизация объектов генерации», — рассказал Сергей Цивилев.
Кроме того, Министр энергетики и Глава ДНР обсудили программу социальной газификации региона, а также реформу угольной отрасли.
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