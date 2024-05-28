Технический комитет РНК СИГРЭ принял решение предоставить Системному оператору статус ведущего научно-технического партнера по направлению исследований C1 «Планирование развития энергосистем и экономика». В должности руководителя Национального исследовательского комитета (НИК) C1 утвержден директор по развитию ЕЭС – руководитель дирекции Системного оператора Денис Пилениекс

28 мая РНК СИГРЭ и АО «СО ЕЭС» подписали соглашение об организации и организационно-техническом обеспечении деятельности Национального исследовательского комитета (НИК) РНК СИГРЭ «Планирование развития энергосистем и экономика». Согласно документу, Системный оператор наделяется функциями по организации и контролю деятельности НИК, включает деятельность НИК в контуры своей научно-технической, инновационной и производственно-технологической деятельности, оказывает информационно-методическую поддержку и административное содействие деятельности комитета. АО «СО ЕЭС» также наделяется полномочиями по согласованию кандидатуры представителей России в исследовательских комитетах и рабочих группах СИГРЭ по тематическим направлениям, а также по совершенствованию и повышению эффективности работы комитета и выполнению им установленных функций.

Наделение Системного оператора статусом базовой организации Национального исследовательского комитета C1 «Планирование развития энергосистем и экономика» РНК СИГРЭ является логичным продолжением процесса по созданию на базе компании единого центра ответственности по формированию будущего облика энергосистемы.

В соответствии с требованиями ФЗ «Об электроэнергетике» с 1 января 2023 года Системный оператор осуществляет разработку программных документов в этой сфере – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики и Схем и программ развития электроэнергетических систем России.

«Новый статус позволит Системному оператору на базе Национального исследовательского комитета С1 проводить глобальные исследования в сфере перспективного планирования, интенсифицировать научно-технический диалог и обмен информацией с российскими и зарубежными коллегами, реализовывать совместные проекты под эгидой РНК СИГРЭ», – подчеркнул Денис Пилениекс.

Ранее статус базовой организации НИК C1 был закреплен за Иркутским национальным исследовательским техническим университетом.

В настоящее время Системный оператор также является базовой организацией Национальных исследовательских комитетов B5 «Релейная защита и автоматика» и C2 «Функционирование и управление энергосистем». Руководитель НИК B5 – советник директора по управлению режимами ЕЭС Системного оператора Андрей Жуков, НИК С2 – заместитель главного диспетчера по режимам АО «СО ЕЭС» Владимир Дьячков.

Системный оператор и возглавляемые им комитеты РНК СИГРЭ неоднократно входили в число лидеров ежегодных рейтингов активности, проводимых в масштабах ассоциации.

Об РНК СИГРЭ

Российский Национальный Комитет СИГРЭ – ассоциация, представляющая интересы России в Международном Совете по большим системам высокого напряжения CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Electriques). Насчитывает более 200 индивидуальных и более 50 коллективных членов, в числе которых крупнейшие энергокомпании, производственные предприятия, научно-исследовательские институты и вузы. Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий входит в состав Президиума РНК СИГРЭ, является представителем России в Административном совете и Управляющем комитете CIGRE.