Свердловская железная дорога проводит путевые работы на ключевом направлении движения поездов – главном ходу Транссибирской магистрали. С начала сезона ремонт стартовал на перегонах Гагарский – Мезенский, Мезенский – Баженово, Кокшаровский – Камышлов, Северка – Екатеринбург-Сортировочный в Свердловской области, Богандинская – Ялуторовск, Ялуторовск – Заводоуковская (Тюменская область), Ергач – Иренский, Пермь-2 – Бахаревка (Пермский край).

Проведение плановых ремонтов позволит повысить безопасность и надежность инфраструктуры, увеличить разрешенные скорости движения на отдельных участках для пассажирских поездов до 120 км/ч, для грузовых – до 80 км/ч.

Во время путевой кампании железнодорожники стараются выбирать время для проведения работ так, чтобы это оказывало наименьшее влияние на движение пассажирских поездов и производственные планы грузоотправителей. Транссиб характеризуется высокой интенсивностью движения, поэтому ремонт проводится по технологии «закрытого перегона». Один из двух путей на перегоне закрывают, поезда идут по соседнему пути в обоих направлениях. В это время на ремонтируемом участке выполняется полный комплекс работ, включая обновление рельсошпальной решетки, земляного полотна и инженерных сооружений (водопропускных труб, водоотводов и др.). Такая технология позволяет значительно сократить время ремонта, так как работы ведутся практически круглосуточно. Для поездов на период ремонта разрабатывают специальные графики. Это позволяет оперативно регулировать движение и не допускать сбоев в перевозочном процессе.

Активный сезон путевых работ на Свердловской магистрали продлится до ноября. Всего планируется обновить 506,1 км пути, заменить 253 стрелочных перевода. Кроме главного хода Транссиба, работы проходят на направлениях Пермь – Чусовская – Соликамск, Войновка – Сургут – Нижневартовск, Екатеринбург – Дружинино, Каменск-Уральский – Нижняя.

В Тюменском регионе запланировано обновление на участках Ишим – Малый Остров, Безруково – Ишим, Сетово – Сузгун, Тобольск – Озеро Абрамовское, Ощепково – Талица. Планируется обновить 134,6 км пути, заменить 67 стрелочных переводов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.