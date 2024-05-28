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Техническая готовность мостового перехода через реку Суру в Чувашии составляет 70 %

28 мая 2024, 17:15 370 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Росавтодор
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rosavtodor.gov.ru

Фото: rosavtodor.gov.ru

Сооружение длиной 2,4 км возводят на 582-м км трассы М-7 «Волга». Длина русловой части моста составит 450 м. Также в состав перехода входят две эстакады – на правом и левом берегах.

В ходе строительства мостового перехода специалисты возвели 65 опор, в том числе шесть русловых. Собрали и надвинули на опоры 291 м металлического пролетного строения моста. Сейчас ведется монтаж металлоконструкций на участке сопряжения пролетного строения русловых опор с эстакадной частью. Ее протяженность составляет 152 м, а вес – 1071 тонна. Монтажные работы будут завершены в июне 2024 года. По эстакадной части смонтированы 472 железобетонные балки длиной 33 м каждая. Мостостроители приступили к армированию швов омоноличивания балок пролетного строения. После устроят деформационные швы, уложат гидроизоляцию, а затем покрытие из литого асфальтобетона.

Планом работ предусмотрено также строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации на обоих берегах реки Сура, насосных станций автоматического противогололедного комплекса. На мостовом переходе будет установлено восемь километров линий электроосвещения и 4,5 км шумозащитных экранов. Кроме того, возле поселка Совхозный возведут надземный пешеходный переход и построят две автобусные остановки. Для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья на пешеходных подходах к остановкам устроят пандусы.  

*** Строительство мостового перехода через реку Сура более чем в два раза повысит пропускную способность участка трассы М-7 на границе Нижегородской области и Чувашской Республики. Благодаря этому средняя скорость движения на указанном участке станет выше.  Технические параметры мостового перехода будут соответствовать категории автомобильной дороги IБ. Готовность объекта составляет 70%, ввод в эксплуатацию намечен на конец 2024 года.

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Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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