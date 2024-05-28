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Трамвайные пути обновляют между улицами Образцова и Октябрьской

28 мая 2024, 15:00 462 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Информационный Центр Правительства Москвы
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

На Трифоновской улице начались работы по укладке новых трамвайных путей. В этом году планируется отремонтировать три километра этого участка, который был закрыт с 1995 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам заммэра, на первом этапе работы проводят между улицами Образцова и Октябрьской, а до конца года планируется обновить пути на всей Трифоновской улице. В 2025-м построят новый участок на улице Гиляровского. Он протянется до Рижского вокзала.

«Восстановление путей на Трифоновской улице позволит создать новые маршруты и вернуть трамваи туда, где почти 30 лет назад они были основным видом транспорта. Планируем запустить движение на этом участке в 2025 году. Продолжаем развивать трамвайные сети столицы по поручению Сергея Собянина», — сказал Максим Ликсутов.

Когда трамваи снова начнут ходить по Трифоновской улице, пользоваться ими смогут более 70 тысяч человек, живущих или работающих неподалеку. За счет удобных пересадок и минимальных интервалов время в пути сократится, а поездки станут комфортнее. Кроме того, трамвайный маршрут соединит Рижский вокзал с ключевыми точками в центре города.

На время проведения работ введены ограничения движения автомобилей и городского транспорта. Москвичей просят планировать маршрут заранее и следить за изменениями в расписании электробусов С510, курсирующих по Трифоновской улице. 

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Метки: ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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