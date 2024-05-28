Второй кластер, который будет специализироваться на импортозамещающей легкой промышленности, планируется открыть до конца года в Донецкой Народной Республике. Об этом в кулуарах форума "Дни промышленности в Омской области" рассказал ТАСС директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

"Сегодня у нас участвовала команда из Донецкой Народной Республики. Они вышли с новым промышленным кластером и заявили, что в этом году зарегистрируют его. Это направление легкой промышленности", - сказал Лабудин.

В пресс-службе ассоциации ТАСС пояснили, что кластер планирует перерабатывать сырье пэт-флекс в полиэфирное волокно, из которого будет создаваться нетканый материал. Он и хлопчатобумажная ткань будут использованы для производства спецодежды, стеганых одеял и одежды для детей младшего возраста. "Практически вся продукция, за исключением пэт-флекса и хлопчатобумажной ткани, производимая в рамках кластера, будет импортозамещающей", - отметили в ассоциации.

Кластеры в новых регионах

По словам Лабудина, в 2023 году ассоциация предложила упростить требования к созданию кластеров и технопарков в новых регионах. "Например, по ряду объективных причин они не могут предоставить какие-то документы. Нас поддержал профильный комитет в Госдуме, Минпромторг РФ. После этого были внесены поправки в законы на период <...> до 2028 года", - подчеркнул он.

Благодаря этому уже в конце 2023 года был зарегистрирован первый кластер в ДНР, в который вошли также предприятия из Томской и Кемеровской области. "Это производство горнопроходческой техники. Ясиноватский машиностроительный завод в составе кластера производит редуктора для горнопроходческих комбайнов", - пояснил директор ассоциации.

Дни промышленности в Омской области проходят 27-28 мая. В рамках мероприятия подведут итоги всероссийской образовательной программы "Открытая промышленность", направленной на развитие кадрового и технического потенциала российских предприятий, а также пройдет защита проектов участников методической программы "Proкластеры", организованной Минпромторгом России при поддержке Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.