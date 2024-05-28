28 мая в Калининграде прошёл очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси.

В состав российской делегации под началом генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва вошли руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, представители МИДа России, войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и Росгвардии.

Ключевой темой консультаций была безопасность Запорожской АЭС. Алексей Лихачёв подтвердил готовность российской стороны продолжать активную работу по обеспечению безопасной эксплуатации АЭС в условиях непрекращающихся украинских провокаций. Гендиректор Росатома предметно коснулся взаимодействия с экспертами МАГАТЭ, находящимися на станции.

Рафаэль Гросси, в свою очередь, проинформировал о том, как он оценивает ситуацию на Запорожской АЭС.

Были затронуты также другие аспекты сотрудничества России и МАГАТЭ, в частности, касающиеся перспектив развития мировой ядерной энергетики.

Стороны подтвердили договоренность продолжать контакты на регулярной основе.