Ремонт моста через реку Амур на подъезде к Комсомольску-на-Амуре потребует 978 млн рублей вложений. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель директора ФКУ "Дирекция по дорожному строительству "Дальний Восток" Алексей Альбертовский.

"Стоимость ремонта составит около 978 млн рублей, это средства федерального бюджета", - сказал Альбертовский.

Мост с раздельным однопутным железнодорожным и двухполосным автомобильным движением расположен на 170 км федеральной автомобильной дороги А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре на подъезде к городу. Его длина - около 1,5 км.

Автодорожную часть построили в 1982 году с учетом нагрузок того времени. На сегодня по мосту проезжают порядка 5,5 тыс. автомобилей в сутки. Как отметил собеседник агентства, кратно увеличившаяся интенсивность движения, а также длительный период эксплуатации привели к образованию различных дефектов плит пролетных строений и деформаций покрытия, есть выбоины и трещины.

Ремонтировать мост решили в 2024 году, в июне начнутся подготовительные работы. "В частности, будут установлены щиты обратной связи и технические средства организации дорожного движения. Будет подготовлена площадка под строительные материалы", - сказал Альбертовский.

Движение останавливать на время работ не планируют - мост обеспечивает сообщение с Комсомольском-на-Амуре и альтернативных объездов нет. Проезд организуют в реверсивном формате с помощью светофорного регулирования, добавил первый замдиректора.

Три года ремонта

Ремонтировать сооружение будут в течение трех лет. Мост является технически сложным объектом, поскольку протяженность каждого пролета превышает 350 м, а сами работы будут вестись на высоте порядка 50 м над уровнем воды в Амуре.

Капитально обновить планируется пролетные строения и мостовое полотно. На всей протяженности моста будет уложено новое асфальтобетонное покрытие. Помимо этого, для повышения безопасности движения будут заменены все ограждения, рассказал Альбертовский. Предусмотрено также устройство электроосвещения на проезжей части и архитектурно-художественной подсветки. В настоящее время такой подсветки нет.

Сдача объекта в эксплуатацию намечена на 2026 год, на конец октября, заключил собеседник агентства.