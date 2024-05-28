Теперь с одного на другой берег Волги на Северном обходе Твери, который станет частью скоростной дороги М-11 «Нева», можно пройти пешком.



Строители приступили к устройству монолитной плиты проезжей части моста. Одновременно ведутся мероприятия по устройству гидроизоляции, антикоррозионной защите пролётного строения и дробеструйные работы на плите руслового пролета. В настоящий момент на возведении моста задействовано 380 человек и 35 единиц техники. А всего на строительстве второго этапа Северного обхода Твери круглосуточно работают более 1200 человек и 800 единиц техники.



Уже в начале июня планируется начать укладку асфальтобетона на мостовом полотне. Затем специалисты смонтируют перильное и барьерное ограждения, установят мачты освещения и нанесут разметку термопластиком.



Работы по строительству моста через реку Волгу стартовали летом 2022 года. Мостовики возвели 10 опор средней высотой 16,5 метров, собрали металлическую конструкцию пролета общей массой 6,2 тысяч тонн и выполнили все пять этапов надвижки пролетного строения.



Длина моста через Волгу – 738 метров, а ширина – чуть более 24 метров. Высота пролета сооружения над водой достигает 17 метров, что даст возможность в сезон навигации пропускать под мостом большие круизные лайнеры.



Всего на втором этапе Северного обхода Твери строители возведут 11 искусственных сооружений. Работы по монтажу балок пролетных строений на них уже завершены, мостовики приступили к подготовке бетонных поверхностей под окраску.



На всем протяжении участка ведется устройство дорожной одежды – уже уложено порядка 100 тыс. м2 верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.



Открыть движение по мосту через Волгу, как и по всему второму этапу обхода Твери, планируется в июле этого года.