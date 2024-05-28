Накануне летних каникул сотрудники Армавирского филиала «Россети Кубань» провели серию занятий по электробезопасности в общеобразовательных учреждениях Армавира, Гулькевичского, Кавказского, Новокубанского, Отрадненского и Успенского районов Краснодарского края. В профилактических мероприятиях приняли участие более 350 учащихся начальных и средних классов школ.

В ходе занятий энергетики знакомили школьников с видами энергообъектов, рассказали об опасности проникновения на территорию трансформаторных подстанций, привели примеры печальных последствий игр и рыбалки в охранной зоне воздушных линий электропередачи. Специалисты также напомнили ребятам о правилах электробезопасности в быту.

Специалисты энергокомпании провели для ребят мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему от электрического тока с демонстрацией приемов на манекене-тренажере «Гоша». Все желающие смогли самостоятельно попробовать отработать на манекене навыки искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

– Общение с детьми на тему безопасности перед началом каникул очень важно. Летняя пора – время, когда мальчишки и девчонки много времени проводят на улице, часто без присмотра взрослых. Возрастает риск проникновения детей на энергообъекты из-за банального любопытства. Уроки энергетической грамотности призваны кого-то научить, а кому-то напомнить об опасных ситуациях, связанных с электричеством на улице и дома. Уверены, эта информация об опасности тока поможет детям и подросткам избежать необдуманных поступков, – отметила специалист службы производственной безопасности и производственного контроля Армавирских электрических сетей Юлия Шендрик.

После занятий все школьники получили от энергетиков подарки: тематические памятки и настольные игры с правилами электробезопасного поведения. С началом летних каникул работа энергетиков по проведению тематических уроков будет продолжена в детских пришкольных и оздоровительных лагерях.