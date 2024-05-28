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Филиал ПАО "Россети" модернизировал коммутационное оборудование на одной из крупнейших подстанций Кубани

28 мая 2024, 10:00 111 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга установил два элегазовых выключателя 220 кВ на подстанции 500 кВ «Центральная». Проект позволил повысить надежность электроснабжения Апшеронского района Краснодарского края и Майкопского городского округа Республики Адыгея, а также туристических комплексов Черноморского побережья.

На энергообъекте заменили выключатели на отходящей ЛЭП 220 кВ «Центральная – Черемушки» и на автотрансформаторе плавки гололеда. Установлено элегазовое оборудование российского производства, которое характеризуется надежностью, высокими эксплуатационными характеристиками, пожаро- и взрывобезопасностью. Стоимость модернизации составила более 50 млн рублей.

Выключатели являются одним из видов основного коммутационного оборудования. Они предназначены для разрыва электрической цепи и гашения возникающей дуги при нештатных ситуациях, а также при плановых отключениях для проведения ремонтных и профилактических работ.

Мощность подстанции 500 кВ «Центральная» – 1 392 МВА. Объект входит в число основных питающих центров Кубани.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ЮГА
Отрасль: Электроэнергетика 
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