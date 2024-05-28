Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга установил два элегазовых выключателя 220 кВ на подстанции 500 кВ «Центральная». Проект позволил повысить надежность электроснабжения Апшеронского района Краснодарского края и Майкопского городского округа Республики Адыгея, а также туристических комплексов Черноморского побережья.

На энергообъекте заменили выключатели на отходящей ЛЭП 220 кВ «Центральная – Черемушки» и на автотрансформаторе плавки гололеда. Установлено элегазовое оборудование российского производства, которое характеризуется надежностью, высокими эксплуатационными характеристиками, пожаро- и взрывобезопасностью. Стоимость модернизации составила более 50 млн рублей.

Выключатели являются одним из видов основного коммутационного оборудования. Они предназначены для разрыва электрической цепи и гашения возникающей дуги при нештатных ситуациях, а также при плановых отключениях для проведения ремонтных и профилактических работ.

Мощность подстанции 500 кВ «Центральная» – 1 392 МВА. Объект входит в число основных питающих центров Кубани.