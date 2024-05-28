Началось заселение первого дома с энергогенерирующим фасадом

Собственники квартир Умного дома «Гелиос» начали получать свои ключи. В России это первый многоквартирный дом с фасадом из солнечных панелей мощностью 180 кВт, решение которого разработано и смонтировано компанией «Юнигрин Энерджи».



Солнечный фасад – альтернатива обычному вентилируемому фасаду с функцией генерации электроэнергии без дополнительных расходов на эксплуатацию. Сам фасад визуально не отличается от облицовочного материала, но при этом является энергогенерирующим.



Солнечные модули, интегрированные в фасад 26-этажного дома, ежегодно будут снижать энергопотребление из сети на 150 тысяч кВт*ч. Выработанная электроэнергия будет использоваться для освещения общественных пространств, работы лифтов и домофонов. Это позволит собственникам экономить до 400 000 рублей на электроэнергии.



Помимо энергосбережения, каждый солнечный кВт*ч обеспечивает снижение выбросов CO2 на 350 грамм. Солнечный фасад ЖК «Умный дом Гелиос» будет ежегодно снижать выбросы углекислого газа на 50 тонн.



В России ежегодно растет популярность «зеленого строительства» и энергосберегающих решений. Высокая стоимость электроэнергии позволяет их окупить в течение нескольких лет в зависимости от проекта и мощности станции. Сегодня проекты с использованием отечественных фотоэлектрических фасадных систем уже есть в Москве, Московской области, Екатеринбурге и Калининграде.