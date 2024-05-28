Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» с начала 2024 года обеспечили технологическое присоединение к сетям 11 объектов социальной инфраструктуры в пригороде Краснодара, Северском и Динском районах Краснодарского края. Суммарный объем выданной мощности составил 3,4 МВт.

Технологическое присоединение позволило ввести в эксплуатацию и обеспечить дополнительной мощностью образовательные, культурные и спортивные учреждения.

Среди крупнейших новых потребителей компании – Дворец самбо, являющийся частью спортивного кластера «Город спорта» в Краснодаре. В Динском районе электроэнергией обеспечены две школы и аварийно-спасательная служба. Дополнительную мощность получили лицей и школа в Северском районе.

Для подключения энергопринимающих устройств соцобъектов специалисты выполнили комплекс работ по строительству и реконструкции распределительной сети с использованием современных технологий и материалов отечественного производства. Технологическое присоединение выполнено с применением самонесущего изолированного провода, надежного в эксплуатации и безопасного для окружающих.

Обеспечение электроснабжения социально значимых объектов находится на особом контроле руководства компании «Россети Кубань», а их подключение проводится в максимально сжатые сроки и в приоритетном порядке.