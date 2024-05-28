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"Россети Северный Кавказ" повышают надежность электроснабжения 10 горных сел Северной Осетии

28 мая 2024, 09:30 132 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» готовят к предстоящему осенне-зимнему периоду один из ключевых высокогорных энергообъектов региона – подстанцию 110 кВ «Зарамаг».

Энергообъект обеспечивает электроэнергией 10 горных сел, очистные сооружения и другие инфраструктурные объекты. От подстанции также планируется электроснабжение строящегося круглогодичного горно-рекреационного комплекса «Мамисон».

План работ, который реализуют специалисты Алагирской группы подстанций, включает текущий и капитальный ремонт около 15 единиц силового оборудования энергообъекта.

Комплекс технических мероприятий, предусмотренный ремонтной программой филиала «Севкавказэнерго» на 2024 год, позволит повысить устойчивость работы подстанции «Зарамаг», надежность и качество электроснабжения потребителей.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СЕВКАВКАЗЭНЕРГО, СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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