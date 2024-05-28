Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» готовят к предстоящему осенне-зимнему периоду один из ключевых высокогорных энергообъектов региона – подстанцию 110 кВ «Зарамаг».

Энергообъект обеспечивает электроэнергией 10 горных сел, очистные сооружения и другие инфраструктурные объекты. От подстанции также планируется электроснабжение строящегося круглогодичного горно-рекреационного комплекса «Мамисон».

План работ, который реализуют специалисты Алагирской группы подстанций, включает текущий и капитальный ремонт около 15 единиц силового оборудования энергообъекта.

Комплекс технических мероприятий, предусмотренный ремонтной программой филиала «Севкавказэнерго» на 2024 год, позволит повысить устойчивость работы подстанции «Зарамаг», надежность и качество электроснабжения потребителей.