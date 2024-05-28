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"Россети Северный Кавказ" установят российские современные выключатели на трех подстанциях 35-110 кВ в Карачаево-Черкесии

28 мая 2024, 16:00 441 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» в 2024 году заменят 16 устаревших масляных выключателей на современные экологичные вакуумные на трех подстанциях 35-110 кВ.

Это позволит повысить надежность электроснабжения порядка 20 тысяч потребителей в населенных пунктах Карачаевского, Ногайского и Хабезского районов.

Новое коммутационное оборудование отечественного производства до конца года будет установлено на подстанциях «Кубанская», «Икон-Халк» и «Псаучье-Дахе».

Выключатели предназначены для отключения основного оборудования на энергообъектах в случае возникновения нештатных ситуаций, в том числе перегрузок и коротких замыканий. При выборе новых устройств предпочтение было сделано в пользу вакуумных отечественного производства. Они соответствуют всем нормам безопасности обслуживания, пожаробезопасности и экологичности, так как конструктивно не содержат легковоспламеняющихся жидкостей и материалов.

Энергетики филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» уже несколько лет проводят системную работу по замене устаревших высоковольтных масляных выключателей на вакуумные и элегазовые. С 2018 года почти на 20 подстанциях уже установлено более 140 единиц современного оборудования 6-110 кВ.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО, КЧР
Отрасль: Электроэнергетика 

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